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Салах заставит легендарного тренера краснеть, а добрую половину Манчестера — рыдать. Прогноз на «Ливерпуль» — «МЮ»

Салах заставит легендарного тренера краснеть, а добрую половину Манчестера — рыдать. Прогноз на «Ливерпуль» — «МЮ»

Кризис манкунианцев в самом разгаре.В центральном матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».

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