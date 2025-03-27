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Царьград

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Мишустин отмечает успехи российско-туркменского сотрудничества в празднование Навруза

Мишустин отмечает успехи российско-туркменского сотрудничества в празднование Навруза

Председатель правительства России Михаил Мишустин в письме президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову отметил поступательное развитие российско-туркменских отношений и пожелал успехов в честь праздника Навруз, символизирующего обновление и приход весны.

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