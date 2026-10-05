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Царьград

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Суд рассмотрит дело о гибели штукатура на 21-м этаже в Челябинске

Суд рассмотрит дело о гибели штукатура на 21-м этаже в Челябинске

В Челябинске завершено расследование дела о гибели 26-летнего штукатура, упавшего с высоты 21-го этажа на стройке по улице Артиллерийской.

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