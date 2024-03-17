Что такое «женские наглости»?

Дмитрий Яковлев Ответ один(по поводу сайтов) . Простите-а если тебе написал человек , который тебя не привлекает , то какая религия мешает ТАК ПРЯМО И ОТВЕТИТЬ-"Извините , Вы мне не подходите по таким-то причинамм . Всего хорошего , удачи в поисках!" а не так в тексте? Ответ два у нас у ВСЕХ есть требования к потенциальным партнёрам..Хотя по моему глубокому убеждению от партнёра имеет смысл требовать только то , что и сама/сам можешь предложить-условно говоря искать "ММужчину с ВО, квартирой , машиной без детей и кредитов" можно . НО!!! ТОЛЬКО если у тебя САМОЙ ВСЁ ЭТО ЕСТЬ. Ну и к мужчинамм это , понятно , тоже относится . Ответ три: любые отношения это ПАРТНЁРСТВО . Условно говоря-он ей зарплату и прибитую полку , а она ему борщ и секс . Ву компрене?

Кот Рыжый Всё это -так! Но у меня вопрос:--а что секс только нам мужикам нужен?! А женщинам он вроде как и не к чему?! Почему секс преподносят как разменную монету в отношениях? Или как благотворительность со стороны женщин, нам мужчинам!