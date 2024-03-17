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Всё о женщинах

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Что такое «женские наглости»?

Что такое «женские наглости»?

Ну, дожили. Раньше были только «женские хотелки» и «женские прелести», а теперь по мужским блогам прокатилась волна статей про «женские наглости».

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Комментарии
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Дмитрий Яковлев
Ответ один(по поводу сайтов) . Простите-а если тебе написал человек , который тебя не привлекает , то какая религия мешает ТАК ПРЯМО И ОТВЕТИТЬ-&quot;Извините , Вы мне не подходите по таким-то причинамм . Всего хорошего , удачи в поисках!&quot; а не так в тексте?  Ответ два у нас у ВСЕХ есть требования к потенциальным партнёрам..Хотя по моему глубокому убеждению от партнёра имеет смысл требовать только то , что и сама/сам можешь предложить-условно говоря искать &quot;ММужчину с ВО, квартирой , машиной без детей и кредитов&quot; можно . НО!!! ТОЛЬКО если у тебя САМОЙ ВСЁ ЭТО ЕСТЬ. Ну и к мужчинамм это , понятно , тоже относится . Ответ три: любые отношения это ПАРТНЁРСТВО . Условно говоря-он ей зарплату и прибитую полку , а она ему борщ и секс . Ву компрене?
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11 час.
Кот Рыжый
Всё это -так! Но у меня вопрос:--а что секс только нам мужикам нужен?! А женщинам он вроде как и не к чему?! Почему секс преподносят как разменную монету в отношениях? Или как благотворительность со стороны женщин, нам мужчинам!
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11 час.
Дмитрий Яковлев
я лет до 20 был уверен , что секс интересен только мужчинам:)) Пока с огромным удивлением не обнаружил-женщинам он куда важнее , нежели мужчинам . А вообще-просто один из активно поддерживаемых женщинами МИФОВ-и то , что &quot;Мужики только о сексе думмают&quot; , что &quot;Мужикам в сексе эмоции не важны&quot; ,что &quot;Доживают до 40-50 потому что пьют-курят!&quot; (А не потому , что на женские ХОТЕЛКИ ПАШУТ).. Да самый простой пример-жалоба &quot;Жена секса не хочет!&quot;-ЧТО отвечают :&quot;Она не обязана хотеть , дай ей ОТДОХНУТЬ , устрой РОМАНТИКУ...&quot; (Ну и так далее-нужное подчеркнуть , недостающее вписать) А когда ЖЕНА жалуется-&quot;Муж секса не хочет!&quot;? Правильно , кудахтанье &quot;Да у него , козла , любовница , гони его!!!&quot; Понимаете? Секс-один из способов МАНИПУЛИРОВАТЬ мужчинамми-и они ещё МУЖЧИН страшным словом &quot;АБЬЮЗЕР!!!&quot; очень любят называть... В принципе , без секса не умрёт ни женщина ни мужчина-но тут как раз вступает МИФ-&quot;Женщинам секс не так интересен , это мужчины постоянно хотят!&quot;
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8 час.

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