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Странный указ украинского президента

Странный указ украинского президента

Зеленский запретил себе говорить с Путиным Зеленский продолжает бить рекорды экстравагантности. Он вполне может войти в историю не только как «президент в майке с вечно шмыгающим носом», но и как автор одного из самых странных указов Источник: ya62.

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