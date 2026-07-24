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Царьград

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Сильная жара меняет химический состав грибов

Сильная жара меняет химический состав грибов

Врач предупредил, что сильная жара делает даже благородные грибы опаснымиДаже хорошо знакомые съедобные грибы после аномальной жары могут стать опасными.

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