Две реальности сегодняшнего дня: почему разрыв между фронтом и тылом становится одной из главных угроз для страны

Существует незыблемая аксиома любой войны: солдат в окопе сражается не только за линию на карте, но и за тех, кто остался за его спиной.
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Эх, СКОЛЬКО у нас в стране знатоков нашего законодательства и вообще специалистов по всевозможным вопросам! Вот только мне одно интересно: а если этих специалистов в креслице депутата посадить и просто посмотреть, что вновь сочиненный спец по законодательству вякать начнет через недельку? И второй вопросишко, не менее мудрёный: а что знаточки и знаточихи В ТЫЛУ делают? Не пора ль на ЛБС метнуться, вместо того, чтобы на буккафки на клаве пальчиками шлепать и ТАМ показать, на что способны?
А у нас "Ледовое ШОУ" Навки за немалые государственные деньги! А потом ещё и с населения за билеты неплохо получат! Увы! А война продолжается......и там гибнут лучшие сыны России! Зато шайка клоуна зеленского тоже не в накладе: живы и богаты....вместо того, чтобы быть утилизированными в первую очередь!
КОМУ ВОЙНА,КОМУ МАТЬ РОДНА!ВСЕ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ...
...Голодный сытому не товарищ... насколько далека власть от своего народа. И с каждым днём этот разрыв увеличивается.
это разрыв идеологий. одни животы кладут за Родину, другие - за бабло бьются, поглощая, как не в себя.
Спасибо за правду. Только это глас вопиющего в пустыне, к сожалению....
Молодец, Олеся!!! Стопроцентно поддерживаю!!!
Все сказано предельно честно и четко.
Трусики, да павлины обезображенные, и никому не нужные рассуждения об их роскошной жизни и прочей белиберды.действительно ребята кровь проливают. а им весело, упырям недобитым.
На федеральных каналах продолжаются разного рода шоу сомнительного качества и содержания и главное что это делается за счёт бюджета