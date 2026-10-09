Медвежий угол
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Медвежий угол

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Две реальности сегодняшнего дня: почему разрыв между фронтом и тылом становится одной из главных угроз для страны

Две реальности сегодняшнего дня: почему разрыв между фронтом и тылом становится одной из главных угроз для страны

Существует незыблемая аксиома любой войны: солдат в окопе сражается не только за линию на карте, но и за тех, кто остался за его спиной.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Олег Самойлов
Олег Самойлов

Эх, СКОЛЬКО у нас в стране знатоков нашего законодательства и вообще специалистов по всевозможным вопросам! Вот только мне одно интересно: а если этих специалистов в креслице депутата посадить и просто посмотреть, что вновь сочиненный спец по законодательству вякать начнет через недельку? И второй вопросишко, не менее мудрёный: а что знаточки и знаточихи В ТЫЛУ делают? Не пора ль на ЛБС метнуться, вместо того, чтобы на буккафки на клаве пальчиками шлепать и ТАМ показать, на что способны?

Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

А у нас "Ледовое ШОУ" Навки за немалые государственные деньги! А потом ещё и с населения за билеты неплохо получат! Увы! А война продолжается......и там гибнут лучшие сыны России! Зато шайка клоуна зеленского тоже не в накладе: живы и богаты....вместо того, чтобы быть утилизированными в первую очередь!