«Реал» не проиграл ни разу в сезоне – 13 побед и 2 ничьих

«Реал» ни разу не проиграл в этом сезоне. В среду команда Карло Анчелотти обыграла «Эльче» (3:0). Мадридский клуб, таким образом, по-прежнему не проигрывает в этом сезоне: 13 побед и две ничьих в 15 матчах.