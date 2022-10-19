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«Реал» не проиграл ни разу в сезоне – 13 побед и 2 ничьих

«Реал» не проиграл ни разу в сезоне – 13 побед и 2 ничьих

«Реал» ни разу не проиграл в этом сезоне. В среду команда Карло Анчелотти обыграла «Эльче» (3:0).  Мадридский клуб, таким образом, по-прежнему не проигрывает в этом сезоне: 13 побед и две ничьих в 15 матчах.

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