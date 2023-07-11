"Льет стеной": мощный ливень прямо сейчас атаковал районы Приморья

Ливневый циклон, о котором предупреждали синоптики, уже сейчас настиг некоторые районы Приморья. Информацией о погоде делятся жители разных частей региона в популярном Tg-канале pogoda_25_region (18+).
Популярные статьи
- "Противник идет в наступление, а нас 9 человек" - Трутнев восхитился поведением бойцов на СВО
- Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
- В Ростовской области растет число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
Свежие комментарии