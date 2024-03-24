Дачный туалет на улице : 20+ классных идей обустройства, которые так легко повторить

Зачем ограничивать декоративные решения только садовым столиком или цветочными клумбами, если даже маленький туалет под сенью деревьев может стать настоящим произведением искусства? Необычные идеи декора, практичные решения и красивые элементы помогут превратить тот самый домик, которые часто прячут от глаз и ставят в самое неприметное место, в гармоничное продолжение вашего садового уголка.