Песков: несогласные с государством люди, но из России, все поймут со временем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несогласные с действиями государства, но при этом остающиеся в стране люди все поймут со временем, им необходимо разъяснить, что Владимир Путин прав.
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