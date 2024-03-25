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Газета.ру

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Песков: несогласные с государством люди, но из России, все поймут со временем

Песков: несогласные с государством люди, но из России, все поймут со временем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несогласные с действиями государства, но при этом остающиеся в стране люди все поймут со временем, им необходимо разъяснить, что Владимир Путин прав.

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