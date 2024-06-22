Официальные лица антироссийских союзников создали непреодолимые обстоятельства, которые привели к войне.
TAC: Украина борется только за себя, а не за Европу или США
Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Абсолютно в точку!
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8 час.
VG
Vasily Golov
Солдат украинский,его зарплата,питание,амуниция,вооружение американской и европейское.Кто платит,тот заказывает музыку и танцует.Она открыто говорит,что Украина форпост для Европы.Но за ее деньги.Земли проданы.Не отдадут собственники зарубежные.Украина и не пытается брать их.Или отвоевывать.Донбасс нужен для добычи сланцевого газа,угля,Крым -для НАТО,Херсон- ради чернозема,Запорожье-энергетика.Долги под 300 млрд$ Россия должна погасить.Методику разработали не в Украине,на Западе.Борьба с Россией идет в интересах Запада.Украина поставщик солдат.
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8 час.
Юрий Астахов
США от всех войн имеет выигрыш, т.к. производители оружия и снаряжения имеют огромные прибыли, с которых платят налоги в бюджет. Кроме того, многое из этого не подарок, а кредит, который Украине придется выплачивать. Для украинского обывателя лучше всего проиграть войну и войти в состав РФ, тогда должника не будет и пигдосы умоются соплями.
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33 мин.
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