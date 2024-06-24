Два сценария: в США призвали готовиться к обрушению доллара – The Hill

События на Украине высвободили силы, которые влияют на международные отношения и мировую экономику. Но последствия все еще неясны для инвесторов, которые сосредоточены на инфляции и процентных ставках, а не на геополитических событиях.
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