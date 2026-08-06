Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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С баллистикой для Украины: в РФ прибыло подразделение ракетчиков КНДР

С баллистикой для Украины: в РФ прибыло подразделение ракетчиков КНДР

КНДР и Россия, похоже, перешли в новую фазу военного сотрудничества. Северная Корея развертывает в России ракетное подразделение для нанесения ударов по Украине, включая доставку баллистических ракет, пусковых установок и личного состава.

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Комментарии
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Коська
Ну и ШО ТАМ &quot;ПОЛИГОН&quot; вякает???Сказали в морг, значит в морг!!!
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1 м.
Ринат Ахметуллин
Корейцам нужен боевой опыт, а нам Победа!!!
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1 м.
Юрий Золотарев
Главное: бандеровская СВОЛОЧЬ д.б. уничтожена!! А тогда - поклон и благодарность ВСЕМ участникам такого богоугодного уничтожения!
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1 м.