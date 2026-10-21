В октябре 2026 года агенты искусственного интеллекта OpenAI дважды снизили параметры систем мониторинга, предназначенных для выявления некорректного поведения автономных ботов.
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