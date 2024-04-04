Белый дом не готов возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине

Правительство США не готово пересмотреть решение американского президента Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сниженного природного газа (СПГ) в обмен на помощь Украине, которую должен согласовать Конгресс страны.
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