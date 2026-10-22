Егор Крид в кадре из фильма "Милый ублюдок" (2026) © Егор Крид/YouTubeРоссийский исполнитель Егор Крид оправдался за скандальный клип с лонсливом, на котором была изображена афиша фильма Элема Климова «Иди и смотри».