🏖 В «Артек» на отдых приехали 142 ребёнка из Курской области В сентябрьской смене «Артека» участвуют больше трёх тысяч школьников, из них 142 ребёнка из Курской области.
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🏖 В «Артек» на отдых приехали 142 ребёнка из Курской области В сентябрьской смене «Артека» участвуют больше трёх тысяч школьников, из них 142 ребёнка из Курской области.