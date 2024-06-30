Специалисты назвали каши для работы кишечника

Медицинские специалисты подчеркивают важное воздействие микробиома кишечника на здоровье человека. Этот комплекс микроорганизмов, включая бактерии, археи, грибы и вирусы, играет ключевую роль в регуляции метаболизма, контроле веса, иммунитете и аппетите, а также может быть связан с возникновением различных заболеваний.
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