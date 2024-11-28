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Bild: военные ВСУ попавшие в сложную ситуацию хотят переговоров с Россией

Bild: военные ВСУ попавшие в сложную ситуацию хотят переговоров с Россией

Украинские военные осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и единственный выход из него — это переговоры, такое мнение высказал Пауль Ронцхаймер, заместитель главреда немецкого издания, после поездки в Донбасс 28 ноября в газете Bild.

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