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Трамп не остановит конфликт на Украине, если станет президентом: рассказали, почему она будет длительной

Трамп не остановит конфликт на Украине, если станет президентом: рассказали, почему она будет длительной

Напомним, ранее Трамп отметил, что может закончить войну на Украине в течение 24 часов. - Продолжается неопределенность относительно предоставления помощи США Украине, но это не повлияет на ход военных действий, - отметил он.

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