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Плей-офф НХЛ-2021 вошел в топ-5 в истории по количеству овертаймов (27). Рекорд – 28

«Монреаль» выиграл у «Тампы» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-3).  Этот матч стал 27-м в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, завершившимся в овертайме.

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