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«Мы сделали больше других стран»: благодаря Трампу у США появился свой День Победы

«Мы сделали больше других стран»: благодаря Трампу у США появился свой День Победы

Глава Белого дома любит доводить любое обычное дело до гротеска и эпатажа. Теперь Трамп покусился на исторические факты и, одновременно, пообещал улучшить празднование единоличной победы Америки в каждой из мировых войн.

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