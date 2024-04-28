В России будут обучать нейрожурналистов. Этим займутся журфак МГУ и Яндекс

Журфак МГУ и Яндекс будут готовить медиаспециалистов для работы с ИИФакультет журналистики МГУ имени Ломоносова в партнерстве с «Яндексом» анонсировали запуск новой магистерской программы «Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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