В России будут обучать нейрожурналистов. Этим займутся журфак МГУ и Яндекс

Журфак МГУ и Яндекс будут готовить медиаспециалистов для работы с ИИФакультет журналистики МГУ имени Ломоносова в партнерстве с «Яндексом» анонсировали запуск новой магистерской программы «Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях».