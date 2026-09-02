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Тайное продление оборонного сотрудничества: как Финляндия и Израиль тайком подписали меморандум 

Тайное продление оборонного сотрудничества: как Финляндия и Израиль тайком подписали меморандум 

Расследование Yle вскрыло сделку, которую власти два года скрывали от общественности. .

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