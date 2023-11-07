Премьер Нетаньяху: Израиль возьмет ответственность за безопасность в секторе Газа

США призвали Тель-Авив отказаться о длительной оккупации сектора Газа. При этом премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал, что бойцы ЦАХАЛ обеспечат безопасность в анклаве «в течение неопределенного периода».
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