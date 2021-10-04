Если мужчине нравится женщина, чем он себя выдает? Психология

Тысячи лет эволюции обернулись для человека способностью разговаривать на многих языках, но Всевышний наградил каждого из нас страхами и чувством стыда, из-за чего выражать свои эмоции открыто мы так и не научились.
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