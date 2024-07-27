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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шесть южнокорейских пловцов покинули олимпийскую деревню из-за неудобств с транспортом

Как пишет RMC Sport, спортсмены были недовольны транспортом в Париже. В частности, один из них пожаловался на отсутствие кондиционера в автобусе, сравнив его с сауной.

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