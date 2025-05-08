Медведев призвал ограничить выступления артистов с антироссийской позицией

Не всех уехавших из России артистов следует наказывать, а лишь тех, кто поливал родину грязью. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с писателями и военкорами предложил запретить вернувшимся деятелям культуры с русофобскими взглядами выступать на сцене, сообщило РИА «Новости».
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