Медведев призвал ограничить выступления артистов с антироссийской позицией

Не всех уехавших из России артистов следует наказывать, а лишь тех, кто поливал родину грязью. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с писателями и военкорами предложил запретить вернувшимся деятелям культуры с русофобскими взглядами выступать на сцене, сообщило РИА «Новости».