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Государство-цивилизация

Государство-цивилизация

Новая Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом России в последний день марта, весьма существенно отличается от всех предшествовавших пяти редакций, первая из которых была принята ровно 30 лет назад, в 1993 году.

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