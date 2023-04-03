Государство-цивилизация

Новая Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом России в последний день марта, весьма существенно отличается от всех предшествовавших пяти редакций, первая из которых была принята ровно 30 лет назад, в 1993 году.
Новая Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом России в последний день марта, весьма существенно отличается от всех предшествовавших пяти редакций, первая из которых была принята ровно 30 лет назад, в 1993 году.
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