«Дай им поручение»: Актер Половцев «обвинил» власти Петербурга в неуважении к городу и его жителям из-за плохой уборки снега

Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Половцев высказался на тему некачественной уборки снега в Петербурге, в том числе на Васильевском острове.
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