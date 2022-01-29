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«Дай им поручение»: Актер Половцев «обвинил» власти Петербурга в неуважении к городу и его жителям из-за плохой уборки снега

«Дай им поручение»: Актер Половцев «обвинил» власти Петербурга в неуважении к городу и его жителям из-за плохой уборки снега

Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Половцев высказался на тему некачественной уборки снега в Петербурге, в том числе на Васильевском острове.

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