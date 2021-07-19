На скольких стульях усидит Пашинян, и что на уме у Алиева

Вся прошлая неделя прошла для Армении и Азербайджана под знаком взаимных обвинений в обстрелах. Достоверно определить, какая из сторон первой нарушила режим прекращения огня, не представляется возможным.
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