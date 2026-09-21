ЦБ предлагает учитывать долги по ЖКУ и алиментам при расчёте долговой нагрузки

Центральный банк России (ЦБ РФ) предложил включить информацию о неуплаченных жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ) и алиментах в расчет долговой нагрузки заемщиков, что может повлиять на оценку их кредитоспособности и снизить шансы на получение новых займов.