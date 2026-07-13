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Чалов о восстановлении после травмы мениска: «Улучшения едва заметны, боль с каждым днем становится меньше – и это главное»

Нападающий ПАОК Федор Чалов рассказал о своем восстановлении после травмы мениска. «Вернулся в Грецию, началась домашняя рутина – ежедневные повторяющиеся простые упражнения, растяжка, охлаждение – и так по кругу.

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