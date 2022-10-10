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Соратнику Тесака оставили в силе приговор за двойное убийство

Соратнику Тесака оставили в силе приговор за двойное убийство

  Мособлсуд признал законным приговор соратнику националиста Тесака за двойное убийство Мособлсуд признал законным приговор бывшему соратнику националиста Максима Марцинкевича  Мособлсуд признал законным приговор соратнику националиста Тесака за двойное убийство Мособлсуд признал законным приговор бывшему соратнику националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Максиму Аристархову, получившему 16 лет лишения свободы за соучастие в двойном убийстве, которое было совершено в сентябре 2007 года.

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