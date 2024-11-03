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Царьград

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Ее спасла молитва: живую женщину достали из-под завала машин после наводнения

Ее спасла молитва: живую женщину достали из-под завала машин после наводнения

В Испании произошла необычная история – женщина ждала помощи под грудой машин четыре дня после наводнения и осталась жива.

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