Главный синоптик Петербурга предупредил о метели в ночь на 13 декабря после тихих выходных

Температура воздуха в ближайшие дни понизится до -4 до -9 градусов, но осадков не ожидается. Грядущие выходные 10 и 11 декабря в Северной столице обещают быть солнечными и спокойными, однако в начале следующей недели погода резко поменяется.
Температура воздуха в ближайшие дни понизится до -4 до -9 градусов, но осадков не ожидается. Грядущие выходные 10 и 11 декабря в Северной столице обещают быть солнечными и спокойными, однако в начале следующей недели погода резко поменяется.
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