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Крымская газета

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Штурмовики группировки «Днепр» разгромили опорник ВСУ на Ореховском направлении

Штурмовики группировки «Днепр» разгромили опорник ВСУ на Ореховском направлении

Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» совместно с взаимодействующими подразделениями, при поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем заняли и зачистили важный опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.

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