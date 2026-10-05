Штурмовики группировки «Днепр» разгромили опорник ВСУ на Ореховском направлении

Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» совместно с взаимодействующими подразделениями, при поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем заняли и зачистили важный опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.