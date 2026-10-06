В МФТИ объяснили, почему Нобелевскую премию по физике дали за нейтрино

Нобелевскую премию по физике за 2026 год получит Фрэнсис Халсен из Висконсинского университета в Мадисоне (США) — за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.
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