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В МФТИ объяснили, почему Нобелевскую премию по физике дали за нейтрино

В МФТИ объяснили, почему Нобелевскую премию по физике дали за нейтрино

Нобелевскую премию по физике за 2026 год получит Фрэнсис Халсен из Висконсинского университета в Мадисоне (США) — за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.

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