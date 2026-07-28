Эксперты фиксируют рост спроса на сервисные офисы в центре Москвы

Рост популярности сервисных офисов — не просто мода, а отражение новых экономических и управленческих реалий: изменения в подходах к организации труда, необходимость быстро масштабироваться или, наоборот, оптимизировать расходы.
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