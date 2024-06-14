Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела русских журналистов

Группа журналистов телеканала НТВ попала под обстрел ВСУ. Оператора спасти не удалось.Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, заявила, что после гибели телеоператора Валерия Кожина после обстрела ВСУ обратилась в международные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии