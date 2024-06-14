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Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела русских журналистов

Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела русских журналистов

Группа журналистов телеканала НТВ попала под обстрел ВСУ. Оператора спасти не удалось.Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, заявила, что после гибели телеоператора Валерия Кожина после обстрела ВСУ обратилась в международные органы.

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