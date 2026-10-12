Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Госдумы Константина Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге "русские — это оккупанты", прозвучавшем при сносе памятника русским воинам форта "Святого Духа" в Сочи, и об обещании восстановить монумент, которое так и не было выполнено.

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Александр Ляшенко

Необходима прокурорская проверка финансового "благополучая" псевдо-депутата Затуллина.Необходимо создать лист отзыва затуллины из депутатского корпуса, со сбором подписей неравнодушных граждан России!Иначе этот оборотень с мандатом депутата, ещё сильнее навредит не только экономике Рф, но и её имиджу!