ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Соединенные Штаты продолжают увеличивать военные расходы для поддержания своей глобальной военной гегемонии, в том числе путем вливания ресурсов в сотни зарубежных военных баз, которые поддерживают их военные операции у границ других стран или, что еще хуже, на их территории, отметил в беседе с проправительственным китайским изданием Global Times китайский военный эксперт, пожелавший остаться анонимным.
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