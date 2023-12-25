ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Соединенные Штаты продолжают увеличивать военные расходы для поддержания своей глобальной военной гегемонии, в том числе путем вливания ресурсов в сотни зарубежных военных баз, которые поддерживают их военные операции у границ других стран или, что еще хуже, на их территории, отметил в беседе с проправительственным китайским изданием Global Times китайский военный эксперт, пожелавший остаться анонимным.