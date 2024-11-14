Nvidia отмечает 20-летие Half-Life 2 розыгрышем специальной видеокарты RTX 4080 SUPER 16 ноя...

Nvidia отмечает 20-летие Half-Life 2 розыгрышем специальной видеокарты RTX 4080 SUPER16 ноября 2024 года Half-Life 2 отпразднует свое 20-летие, и у Nvidia есть особый способ почтить два десятилетия этой иконы компьютерных игр.