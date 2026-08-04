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Аргументы и Факты

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Конгрессмены попросили главу OpenAI провести брифинг из-за взлома платформы

Конгрессмены попросили главу OpenAI провести брифинг из-за взлома платформы

Комитет палаты представителей США по кибербезопасности запросил у генерального директора OpenAI Сэма Альтмана проведение закрытого брифинга после сообщений о недавних инцидентах с искусственным интеллектом компании.

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