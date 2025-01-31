В Москве из горящего в Тушино здания эвакуировали 300 человек

В Москве в пятницу, 31 января, из горящего в Тушино здания эвакуировали 300 человек. Для тушения пожара, площадь которого составляет две тысячи квадратов, и частично обрушилась кровля здания, привлекли пожарный поезд.
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