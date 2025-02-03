Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Фронт трещит по швам. У нас нет пехоты – Арестович

Фронт трещит по швам. У нас нет пехоты – Арестович

Несомтря на некотрое снижение активности, ВС РФ развивают наступление на нескольких направлениях. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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