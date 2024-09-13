Впечатление, что лоббисты завоза мигрантов в промышленных масштабах живут в другом мире. Наверняка, это так.

ВП

Валентина Прокопенко

Автор прав, постоянных жителей России нужно поддерживать: детей больных и инвалидов, пенсионеров(которые после 60-ти уходят катострофически), солдат СВО, ставших инвалидами, малоимущих(количество растёт из-за маленьких зарплат и растущих цен) и....... ещё долго можно перечислять куда и кому нужна помощь государства, а пока - одна обдираловка со всех сторон, одно ЖКХ чего стоит!!! А тут ещё мигранты.....