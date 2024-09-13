Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 657 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yuriy Garutsa
    Зря Сергей Викторович Лавров заявляет о деградации западной дипломатии. Тут тоже пованивает.«Оттепель» в армя...
  • виталий ткачев
    ну что то дельное....В Госдуме заявили...
  • Людмила Свириденко
    Да пусть их просто стреляют. Нет человека, нет проблемы).Не колонии, а кур...

Впечатление, что лоббисты завоза мигрантов в промышленных масштабах живут в другом мире. Наверняка, это так.

Впечатление, что лоббисты завоза мигрантов в промышленных масштабах живут в другом мире. Наверняка, это так.

Крестьянин Помимо замещающей миграции, семьи мигрантов ложатся тяжелым бременем на российский бюджет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВП
Валентина Прокопенко
Автор прав, постоянных жителей России нужно поддерживать: детей больных и инвалидов, пенсионеров(которые после 60-ти уходят катострофически), солдат СВО, ставших инвалидами, малоимущих(количество растёт из-за маленьких зарплат и растущих цен) и....... ещё долго можно перечислять куда и кому нужна помощь государства, а пока - одна обдираловка со всех сторон, одно ЖКХ чего стоит!!! А тут ещё мигранты.....
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх