Два рекорда установлено на юбилейных онлайн-торгах ARTinvestment.RU

Сразу два аукционных рекорда установлено на юбилейных торгах ARTinvestment.RU. За рекордные суммы на российском рынке ушли работы Владимира Немухина (7,2 млн рублей) и Владимира Вейсберга (9,4 млн рублей).
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