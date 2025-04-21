58-летняя Сальма Хайек без макияжа поплавала в бикини на яхте

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек поплавала в бикини на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,1 миллиона подписчиков.